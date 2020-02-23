ABD’nin Las Vegas kentindeki MGM Grand Garden Arena’da yapılan maçta WBC şampiyonu Wilder ile eski Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO), Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ve Uluslararası Boks Organizasyonu (IBO) ağır sıklet boks şampiyonu Fury karşı karşıya geldi.

Son yılların en heyecanlı boks mücadelelerinden birisine sahne olan maçta rakibine büyük üstünlük kuran 31 yaşındaki Fury, Wilder’i 7. rauntta nakavtla yenerek şampiyonluk kemerinin sahibi oldu.

İkili arasında ABD’nin Los Angeles kentindeki Staples Center’da 2018 yılında yapılan ilk karşılaşmada, Wilder, rakibini 9 ve 12. rauntta iki kez düşürmeyi başarırken, Fury ise müsabakanın büyük bölümünde rakibinden daha atak bir performans sergiledi ve müsabaka beraberlikle sonuçlanmıştı.

41’i nakavtla olmak üzere 42 maçını kazanan 34 yaşındaki Wilder, kariyerinin ilk yenilgisini alırken, Fury ise 21’i nakavtla 30 karşılaşmadan galip ayrıldı.

RÖVANŞ OLASILIĞI VAR

İki boksör yapılan anlaşma gereği 1 ay içerisinde rövanş maçı talep etme hakkına sahipler.

Rövanş maçı kontratının içeriğine ilişkin İngiliz basınına bilgiler veren Fury’nin menajeri Frank Warren, "Rövanşı kaybeden taraf, 30 gün içinde yeniden maça çıkma talebinde bulunabilir. Yenen boksör de bu talebi kabul etmek zorunda." ifadelerini kullandı.

İLK MAĞLUBİYETİNİ TATTI

Kariyerinde 41’i nakavtla olmak üzere 42 maçını kazanan 34 yaşındaki Wilder, Fury'e kaybederek ilk yenilgisini tatmış oldu.

YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİ

Boks kariyerinde hiç yenilgi yüzü görmeyen ve sadece beraberliği Wilder ile yaşayan Fury ise 20’si nakavtla 29 karşılaşmadan galip ayrıldı.

210 MİLYON DOLAR HASILAT BEKLENİYOR

Karşılaşmayı DMAX’ten sunan yapımcı ve spiker Bilgehan Demir AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dünyanın gelmiş geçmiş en sert sağ kroşesine sahip Deontay Wilder, tartışmasız dünyanın en çılgın boksörü ’Çingene Kral’ Fury ile tarihi rövanşı gerçekleştirecek. Berabere biten 12 raundun ardından 13. raunt merakla bekleniyor." demişti

Mücadelenin ekonomik boyutunun büyüklüğünden bahseden Demir, " ’Öde İzle’ sisteminden 160 milyon dolar gelir bekleniyor. Toplam gelir ise 210 milyon doları bulacak gibi. Ağır sıklet tarihinde bu rakamlar hiç olmadı. İlk maçtan hiç bir hakem görev yapmayacak bu mücadelede. Bu ilginç. Wilder kanadı iyi kulis yapmış gibi görünüyor. Her iki boksör de birbirini nakavt edeceğinden emin. Ben puana gidebileceğini düşünüyorum. Üçüncü maçın bile yapılabileceğinden eminim. Tabi Fury emekli olmazsa..." değerlendirmesinde bulunmuştu.