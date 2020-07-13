ABD'de dün ortaya atılan Wayfair skandalı dünya gündemine bomba gibi düştü. Wayfair ile ilgili çıkan son dakika haberleri tüyler ürpetti. Online mobilya satan alışveriş sitesi Wayfair'de kayıp çocuk isimleri ile insan ticareti yapıldığı iddia edildi. Bir paylaşım sitesinin ortaya attığı iddiaya göre Wayfair'de insan kaçakcılığı, ürün isimleri aracılığı ile yapılıyor. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar ile mobilya ve ev eşyaları satan e-ticaret şirketi Wayfair, akılalmaz bir suçlama ile karşı karşıya kaldı.

Edinilen son dakika habere göre; Wayfair skandal ile ilgili açıklama yaptı.Wayfair iddiaların gerçeği yansıtmadığını dile getirdi. Öne sürülen bu iddianın dayandığı nokta ise şirketin sattığı ürünlerin fiyatı ve isimlendirmesi oldu. Astronomik rakamlarla satışa sunulan ürünlerin, kayıp çocukların ismini taşıdığı fark edildi. Hatta bu ürünlerin, kayıp bir kişinin ismi olmayan versiyonlarının çok daha ucuz olduğu görüldü. Dolayısıyla mağazanın aslında eşya satmadığı, yaptıkları insan ticaretini böyle örttükleri düşünülüyor.

Wayfair nedir?

Wayfair’in adının insan kaçakçılığı ile anılmasının nedeni olarak şirketin sattığı ürünlerin fiyatı ve adlandırılması gösteriliyor. Henüz resmi bir dayanağı olmamasına rağmen başta Reddit ve Twitter tarafından büyük destek bulan iddialar birçok ülkeden kullanıcının dikkatini çekti. Sitede oldukça yüksek rakamlarla satışa sunulan ürünlerin, kayıp çocukların ismini taşıdığı fark edilmesi tartışma yarattı. İddianın ortaya atıldığı kişilerce Wayfair’ın ürün satmadığı insan ticareti yaptığı ve ürün satışının ise buna paravan olduğu söyleniyor. Ancak bu iddialar ise firma tarafından reddedildi. Ardından ise Wayfair, ürünleri siteden kaldırdı ve isimlendirme konusunda bir sorun olduğunu bu yüzden de ürünlerin kaldırıldığını açıkladı.

Wayfair çocuk kaçakçılığı mı yapıyor?

Wayfair skandalı olarak adlandırılan olay, firma tarafından reddedildi. Şirket, endüstriyel ürünler sattığını ve fiyatların makul olduğunu söyledi. Akabinde ise Wayfair, ürünleri web sitesinden kaldırdı ve isimlendirme konusunda bir sorun olduğunu bu yüzden de ürünlerin kaldırıldığını açıkladı. Bu açıklamanın, bu kadar ciddi bir iddia için ne ölçüde tatminkar olduğu ise tartışma konusu oldu.

Wayfair yetkilileri ne dedi?

Newsweek’e konuşan Wayfair yetkilileri ürünlerin bu kadar pahalı olması söz konusu isimlerin verilmesine dair iddialar hakkında “Tabii ki, bu iddialar gerçek değil. Söz konusu ürünler, doğru fiyatlandırılan endüstriyel sınıf dolaplardır. Tedarikçi tarafından sağlanan fotoğrafların ve açıklamaların yüksek fiyat noktasını yeterince açıklamadığını kabul etti. Ürünleri yeniden adlandırmak ve fiyat noktasını netleştirmek için ürünü doğru bir şekilde tasvir eden daha ayrıntılı bir açıklama ve fotoğraflar sunmak için ürünleri geçici olarak siteden kaldırdık.” açıklamasını yaptı.

Sosyal medya kullanıcıları ise konuyla ilgili kararlı Reddit’te bir kullanıcı”Peki, kızlardan sonra adlandırılan bu ürünlerin SKU #’ına bakarsanız, görüntünün sansürsüz bir arama motorunda (yandex gibi) bikinili çocukların resimlerini gösterir. Bu ne? ”sorularını sordu.

Wayfair hakkındaki iddialar, 2016 ABD başkanlık seçimleri öncesinde Hillary ve Bill Clinton hakkında ortaya atılan ve "Pizzagate" olarak bilinen komplo teorisiyle benzerlikler taşıyor. Pizzagate olarak bilinen bu teorinin doğruluk payı taşımadığı, teoriye kanıt olarak öne sürülen bilgilerin doğru olmadığı ve dezenformasyon amacıyla dolaşıma sokulduğu ortaya çıkmıştı. Teori ilk olarak PrincessPeach1987 rumuzlu bir kullanıcı tarafından Cuma akşamı Reddit üzerinden paylaşıldı. Paylaşımda, Wayfair sitesinde 12 bin 700 ile 14 bin 500 dolar arasında satışa çıkartılan dolapların fahiş fiyatlarına dikkat çekildi.

Teoriye göre, internette arama yapıldığında Neriah, Yaritza, Samiyah gibi adlarla satışa konulan bu dolapların model isimlerinin kayıp olarak aranan çocuklarla örtüştüğü görüldü. Ayrıca, bu dolapların seri numaralarının yanlarına belli bazı kodlar eklenerek Rus arama motoru Yandex'te arandığında bikinili çocuk fotoğrafları getirdiği de teoride yer alan bir başka iddia oldu.

Teoriyi yazan kullanıcı, iddialarını güçlendirmek için Wayfair çalışanlarının "şirket yöneticileri pedofili olmasını protesto ettiklerini" de öne sürdü. Diğer başka komplo teorilerinde olduğu gibi, burada da basının "bu skandalın" üstünü örtmeye çalıştığı ve şirketi koruduğu için haber yapmadığı ifade edildi.

Komplo teorisine inanan ya da paylaşan birçok sosyal medya kullanıcısı, bu iddiaların doğru olmadığını ortaya koyan basın kuruluşlarını da bu şebekenin parçası olmakla suçladı.