Milli futbolcumuz Ozan Tufan'ın da forma giydiği Premier Lig ekibi Watford'un Xisco Munoz'dan boşalan teknik direktörlük pozisyonu için Claudio Ranieri ile ilgilendiği iddia edildi.

İtalyan basınından Sky Sport Italia'nın haberine göre geçtiğimiz günlerde Xisco Munoz ile yollarını ayıran Premier Lig ekibi Watford'un hedefinde daha önce Leicester City ile şampiyonluk yaşamış tecrübeli teknik direktör Claudio Ranieri var.

Kariyerinde Chelsea, Atletico Madrid, Roma, Inter gibi Avrupa devlerini çalıştırmış olan Ranieri, son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria'da görev yapmıştı.



