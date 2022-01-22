Premier Lig'deki son sekiz maçında galibiyet alamayan ve 14 puanla küme düşme hattında yer alan Watford'da tecrübeli teknik direktör Claudio Ranieri ile yolların ayrılması gündemde.

Daily Mail'de yer alan habere göre en son kendi sahasında Norwich City'ye 3-0 mağlup olan Watford, İtalyan teknik adam Claudio Ranieri'nin görevine son vermeyi düşünüyor.

İddialara göre kulüp yeni teknik direktör arayışlarına başladı.

Ranieri özür diledi

Küme düşme hattında kritik bir öneme sahip olan maçta Norwich City'e 3-0 mağlup olan Watford'da Ranieri, mücadelenin ardından taraftarlardan özür dileyerek, ""Öncelikle mağlubiyet için taraftarlarımıza üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Buradan geri dönebileceğimize inanıyorum. Şimdi sadece savaşmak isteyen oyuncuları seçmeliyim ve şimdi zihniyetimizi değiştirme zamanı." ifadelerinde bulundu.

Kariyerinde bir diğer İngiliz kulübü Leicester City ile şampiyonluk kazanmayı başaran İtalyan teknik adam, Ekim ayında Watford'un başına geçmişti. Takımın başında toplam 14 maça çıkan Ranieri, yalnızca 2 galibiyet ve 1 beraberlik almış durumda.







