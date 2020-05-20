Watford’da bir futbolcunun coronavirüs testi pozitif çıktı

İngiltere Premier Lig takımı Watford’un bir futbolcusu yeni tip corona virüse (Covid-19) yakalandı.

20 Mayıs 2020, Çarşamba 11:56 Son Güncelleme:
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Watford’da bir futbolcunun coronavirüs testi pozitif çıktı

Watford’dan yapılan yazılı açıklamada, bir futbolcu ve iki çalışanın testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Kulüp, test sonuçları pozitif çıkanların isimlerini açıklamayacağını belirtti.

Test sonucu pozitif çıkanların 7 gün karantinada kalacağı ve sonrasında tekrar test yaptıracakları açıklandı.

Daha önce yapılan açıklamada, Premier Lig’de futbolculara ve kulüp çalışanlarına yapılan testlerde, isimleri verilmeyen 3 kulüpten 6 kişinin sonucunun pozitif çıktığı açıklanmıştı.

İngiltere Premier Lig’de yeni tip coronavirüse (Covid-19) yakalanan 6 kişiden birinin Burnley’in yardımcı antrenörü Ian Woan olduğu açıklanmıştı.

AA

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