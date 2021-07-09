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Watford, Joshua King'i transfer etti

İngiltere Premier Lig'e bu sezon çıkan Watford, kadrosunu Norveçli futbolcu Joshua King ile güçlendirdi. 29 yaşındaki forvetin adı uzun süredir Galatasaray ve Fenerbahçe'yle de anılıyordu.

09 Temmuz 2021, Cuma 19:28 Son Güncelleme:
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Watford, Joshua King'i transfer etti

Uzun süredir Galatasaray ve Fenerbahçe 'nin gündeminde yer alan Norveçli forvet Joshua King'in yeni takımı belli oldu.

29 yaşındaki futbolcu İngiltere Premier Lig'in yeni ekibi Watford ile sözleşme imzalandı. İngiliz ekibi, resmi sosyal medya hesabından kontratın 2 yıllık olduğunu duyurdu. 


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Son olarak Everton'da oynadı

Bonservisi elinde bulunan Norveçli golcü son olarak Everton formasını terletmişti ve lacivert beyazlılarla 11 Premier Lig maçında sahada yer almıştı.



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