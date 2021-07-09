Uzun süredir Galatasaray ve Fenerbahçe 'nin gündeminde yer alan Norveçli forvet Joshua King'in yeni takımı belli oldu.
29 yaşındaki futbolcu İngiltere Premier Lig'in yeni ekibi Watford ile sözleşme imzalandı. İngiliz ekibi, resmi sosyal medya hesabından kontratın 2 yıllık olduğunu duyurdu.
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Son olarak Everton'da oynadı
Bonservisi elinde bulunan Norveçli golcü son olarak Everton formasını terletmişti ve lacivert beyazlılarla 11 Premier Lig maçında sahada yer almıştı.
https://twitter.com/WatfordFC/status/1413515831502270474