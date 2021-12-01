İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Watford ile Chelsea'nin karşı karşıya geldiği mücadelede beklenmedik bir olay yaşandı.

Karşılaşmanın 12. dakikasında tribünde bulunan bir taraftarın rahatsızlanması sonucu maç durduruldu. Taraftara sağlık ekipleri müdahalede bulunurken iki tarafın teknik direktörleri ile görüşen maçın hakemi mücadeleye ara verdi.

Bu kararın ardından futbolcular soyunma odasına gitti.

Kalp krizi geçiren taraftarın durumunun ilk müdahalenin ardından stabil olduğu bilgisinin gelmesinin ardından oyuncular sahaya geri döndü ve maç kaldığı yerden devam etti.

Maçın galibi Chelsea

Yaşanan olayın ardından devam eden maçı, Chelsea 2-1 kazanmayı başardı ve 3 puanın sahibi oldu.

29. dakikada Chelsea, Mason Mount ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi Watford ise 43. dakikada skora dengeyi getiren golü kaydetti. ilk yarı 1-1'lik eşitlik ile sona erdi. 73. dakikada sahneye Hakim Ziyech çıktı ve maçın skorunu belirleyen golü ağlara gönderdi. Chelsea sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Watford'da oynayan Milli futbolcu Ozan Tufan, karşılaşmada forma şansı bulamadı.

Bu sonuçla birlikte puanını 33'e çıkartan Chelsea ligdeki liderliğini devam ettirdi. Watford ise 13 puanda kaldı.

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