Washington Wizards, konuk ettiği Indiana Pacers'ı yendiği maçta ev sahibi ekibin yıldız basketbolcusu Russell Westbrook, NBA tarihine geçti.

Wizards'ı galibiyete, 14 sayı, 24 asist, 21 ribauntla kariyerinin 178'inci "triple double"ını yapan Westbrook, 27 sayı, 7 ribaunt üreten Rui Hachimura ve 26 sayı, 6 asist, 5 ribauntla oynayan Bradley Beal taşıdı.

2019'dan sonra bir kez daha 20 asist, 20 ribauntluk performansa imza atan Westbrook, NBA tarihinde bunu iki defa başaran tek oyuncu oldu. Westbrook dışında aynı maçta 20 asist, 20 ribaunt barajlarını geçen tek isim Wilt Chamberlain, bunu 1968 yılındaki bir karşılaşmada başarmıştı.

Sezonun tripple double ortalamalarıyla bitirmeyi garantiledi

24 asistle Kevin Porter'a ait (1980) Wizards kulüp rekorunu egale eden Westbrook ayrıca sezonu "triple double" ortalamayla bitirmeyi de garantiledi. 32 yaşındaki all-star oyun kurucu, kariyerinde 4. kez normal sezonu üç istatistikte çift haneli ortalamayla tamamladı.