NBA ’e 6 maçla devam edildi. Milli oyuncularımızdan Ömer Faruk Yurtseven’in takımı Miami Heat, sahasında Washington Wizards’ı 112-97 yenerek galibiyet serisini 4 maça çıkardı.
Heat’te Jimmy Butler 32 sayı, 5 asist, Bam Adebayo 20 sayı, 9 ribauntla galibiyete katkı sağlarken, milli basketbolcu iki sayıyla oynadı.
https://twitter.com/fanatik_basket/status/1461621518941761541
Bradley Beal’in 30 sayı ürettiği Wizards’ta Kyle Kuzma 19 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı.
Gecenin sonuçları
Cleveland Cavaliers-Golden State Warriors: 89-104
Miami Heat-Washington Wizards: 112-97
Memphis Grizzlies-Los Angeles Clippers: 120-108
Minnesota Timberwolves-San Antonio Spurs: 115-90
Denver Nuggets-Philadelphia 76ers: 89-103
Utah Jazz-Toronto Raptors: 119-103