MENÜ

Washington'ı mağlup eden Miami, galibiyet serisini sürdürdü

NBA'de milli oyuncularımızdan Ömer Faruk Yurtseven'in formasını giydiği Miami Heat, sahasında ağırladığı Washington Wizards'ı 112-97 mağlup ederek galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

19 Kasım 2021, Cuma 14:05 Son Güncelleme:
- A +
Washington'ı mağlup eden Miami, galibiyet serisini sürdürdü

NBA ’e 6 maçla devam edildi. Milli oyuncularımızdan Ömer Faruk Yurtseven’in takımı Miami Heat, sahasında Washington Wizards’ı 112-97 yenerek galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Heat’te Jimmy Butler 32 sayı, 5 asist, Bam Adebayo 20 sayı, 9 ribauntla galibiyete katkı sağlarken, milli basketbolcu iki sayıyla oynadı.


Bradley Beal’in 30 sayı ürettiği Wizards’ta Kyle Kuzma 19 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı.

Gecenin sonuçları

Cleveland Cavaliers-Golden State Warriors: 89-104

Miami Heat-Washington Wizards: 112-97

Memphis Grizzlies-Los Angeles Clippers: 120-108

Minnesota Timberwolves-San Antonio Spurs: 115-90

Denver Nuggets-Philadelphia 76ers: 89-103

Utah Jazz-Toronto Raptors: 119-103

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...