Washington Wizards'a ev sahipliği yapan Capital One Arena, yüzde 10 kapasiteyle seyircisiyle buluştu. 2 binin üzerindeki NBA taraftarı, maçı salonda takip etti. Washington Wizards'ın aylar sonraki seyircili maçını Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabiri Anıl Sural da izledi.

MASKE KONUŞUNDA UYARI YAPILDI

Washington Wizards - Golden State Warriors maçında sosyal mesafe kurallarına göre oturan taraftarlar maç boyunca maske taktı. Görevlilerin de zaman zaman maske konusunda seyircileri uyardığı salonda, ara ara anonslar da yapıldı.

Başkent Washington'da açık spor merkezlerinde yüzde 25 kapasite kullanımına izin verilirken, kapalı spor merkezlerinde kapasite kullanım oranı yüzde 10 olarak belirlendi. Capital One Arena'da bulunan mağazalar, restoranlar ve büfeler sadece kredi kartı ödemelerini kabul ederken, karşılaşmaların biletleri de dijital olarak seyircilere gönderiliyor.

2 BİNİN ÜZERİNDE TARAFTAR MAÇI CANLI İZLEDİ

2 bin 100 taraftarın izleyebildiği karşılaşmanın bilet fiyatları da normal zamana göre 3 ile 5 kat daha pahalıya satıldı.

Washington Wizards aylar sonra gerçekleştirdiği ilk seyircili maçında Golden State Warriors'u 118'e 114 mağlup ederek taraftarlarına armağan etti.

Anıl SURAL - WASHINGTON (ABD) / DHA -



