Warzone Sezon 2 Reloaded yama notları çıktı

Warzone Sezon 2 Reloaded yama notlarının en dikkat çeken maddesi Black Ops Cold War’daki AUG’un güçsüzleştirilmesi oldu. Ancak bu güçsüzleştirme oyuncuların beklediği kadar büyük değildi. Ancak yine de bazı oyuncuların farklı silahlara yönelerek oyun içi dengeyi sağlayabilecek bir yenilik.

Diğer büyük bir değişiklik ise “Dev Error” olarak bilinen hatanın düzeltilmesi oldu. Ancak şu an için düzeltme sadece Xbox platformu için geçerli .PC ve PlayStaton oyuncularının biraz daha beklemesi gerekecek. Neden düzeltmenin ilk olarak Xbox’a geldiği ise bilinmiyor.

Ve son olarak bu büyük güncelleme sadece Warzone oynayan oyuncular için yaklaşık olarak 52-57 GB boyutunda. Modern Warfare yüklü oyuncular içinse bu sayı 100 GB’a çıkıyor.