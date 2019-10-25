Warriors’tan yeni sahasında kötü başlangıç

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) sezonun iddialı ekiplerinden Los Angeles Clippers, konuk olduğu Golden State Warriors’ı 141-122 mağlup etti.

NBA’e 3 maçla devam edildi. Sezon başında yaptığı önemli transferlerle şampiyonluğun iddialı adayları arasına giren Los Angeles Clipppers, Golden State Warriors’ın yeni salonu Chase Center’ın açılış maçında rakibini 141-122’lik skorla geçti ve sezona 2’de 2 yaparak başladı.

Mücadelede baştan sona kadar üstün bir oyun sergileyen Clippers’ta Lou Williams 22 sayı ve 8 asist, Kawhi Leonard 21 sayı ve 9 asist, Patrick Patterson 20, Montrezl Harrell 18 sayı, Ivica Zubac 16 sayı ve 10 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

Başantrenör Steve Kerr döneminde potasında en fazla sayı gördüğü maçı yaşayan Warriors’ta Stephen Curry’nin 23 sayı, D’Angelo Russell’ın 20 sayı ve 8 asistlik performansları galibiyet için yeterli olmadı.

AA