Warriors son saniye basketiyle kaybetti

Minnesota Timberwolves, uzatmanın son saniyesinde Karl-Anthony Towns’un serbest atıştan bulduğu sayının yardımıyla Golden State Warriors’ı yendi.

30 Mart 2019, Cumartesi 10:33
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Warriors son saniye basketiyle kaybetti

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Minnesota Timberwolves, Golden State Warriors’ı uzatma devresi sonunda bulduğu basketle 131-130 mağlup etti.

NBA’e 6 maçla devam edildi. Batı Konferansı temsilcilerinin çekişmeli mücadelesinde, bu sezon play-off bileti alamayan Minnesota Timberwolves, konuk ettiği lider Golden State Warriors’ı normal süresi 115-115 biten maçta uzatmanın son saniyesinde bulduğu basketle 131-130 yendi.

Sezonun 34. galibiyetine ulaşan Timberwolves’ta Andrew Wiggins 24 sayı, 9 ribaunt, Josh Okogie 21 sayı, Jerryd Bayless 17 sayı, 6 asist, takımına son saniyede serbest atıştan bulduğu basketle galibiyeti getiren Karl-Anthony Towns ise 15 sayı, 13 ribaunt ve 7 asistle mücadeleyi tamamladı.

Bu sezon 24. kez kaybeden Warriors’ta Stephen Curry 37 sayıyla maçın en skoreri olurken, Kevin Durant 23 sayı ve 12 ribauntla "double-double" yaptı.

NBA’de yarın 9 maç oynanacak.

- Sonuçlar

Boston Celtics-Indiana Pacers: 114-112

Atlanta Hawks-Portland Trail Blazers: 98-118

Minnesota Timberwolves-Golden State Warriors: 131-130 (uzatmalarda)

Oklahoma City Thunder-Denver Nuggets: 105-115

Utah Jazz-Washington Wizards: 128-124

Los Angeles Lakers-Charlotte Hornets: 129-115

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