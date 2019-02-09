Warriors deplasmanda yenilmiyor

Phoenix Suns’ı 117-107 mağlup eden son şampiyon Golden State Warriors, art arda 11. deplasman galibiyetine ulaştı.

09 Şubat 2019, Cumartesi 10:42
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Warriors deplasmanda yenilmiyor

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Phoenix Suns’ı 117-107 mağlup eden son şampiyon Golden State Warriors, art arda 11. deplasman galibiyetine ulaştı.

Warriors’ta Klay Thompson 25 sayı, 6 ribaunt, 2 asist üretirken, Kevin Durant 21 sayı, 8 ribaunt, 3 asistle galibiyete katkıda bulundu.

Suns’ta ise Deandre Ayton 23 sayı, 12 ribaunt, Kelly Oubre 25 sayı, 12 ribauntla "double double" yapan isimler oldu.

- Sonuçlar

Detroit Pistons-New York Knicks: 120-103

Philadelphia 76ers-Denver Nuggets: 117-110

Washington Wizards-Cleveland Cavaliers: 119-106

Brooklyn Nets-Chicago Bulls: 106-125

Dallas Mavericks-Milwaukee Bucks: 107-122

Phoenix Suns-Golden State Warriors: 107-117

New Orleans Pelicans-Minnesota Timberwolves: 122-117

Sacramento Kings-Miami Heat: 102-96

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