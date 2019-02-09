Warriors deplasmanda yenilmiyor

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Phoenix Suns’ı 117-107 mağlup eden son şampiyon Golden State Warriors, art arda 11. deplasman galibiyetine ulaştı.
Warriors’ta Klay Thompson 25 sayı, 6 ribaunt, 2 asist üretirken, Kevin Durant 21 sayı, 8 ribaunt, 3 asistle galibiyete katkıda bulundu.
Suns’ta ise Deandre Ayton 23 sayı, 12 ribaunt, Kelly Oubre 25 sayı, 12 ribauntla "double double" yapan isimler oldu.
- Sonuçlar
Detroit Pistons-New York Knicks: 120-103
Philadelphia 76ers-Denver Nuggets: 117-110
Washington Wizards-Cleveland Cavaliers: 119-106
Brooklyn Nets-Chicago Bulls: 106-125
Dallas Mavericks-Milwaukee Bucks: 107-122
Phoenix Suns-Golden State Warriors: 107-117
New Orleans Pelicans-Minnesota Timberwolves: 122-117
Sacramento Kings-Miami Heat: 102-96
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