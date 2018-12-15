Warriors deplasmanda kazandı

ABD Basketbol Ligi’nde (NBA) son şampiyon Golden State Warriors, deplasmanda Sacramento Kings’i 130-125 yendi.

Son üç dakikasına 123-113 geride girdiği maçta 17-2’lik seri yakalayan Warriors, rakibini 130-125 mağlup etti ve üst üste dördüncü deplasmanda galibiyetini elde etti.

Warriors’ta Stephen Curry 35 sayı, 7 ribaunt, 6 asist, Kevin Durant 33 sayı, 8 ribaunt, 8 asistlik performanslarıyla galibiyete önemli katkıda bulundu.

Ev sahibi ekipte Willie Cauley Stein 22 sayı, 11 ribauntla "double double" yaparken, Bogdan Bogdanovic 12 sayı, 1 ribaunt, 7 asistle mücadeleyi tamamladı.

- Sonuçlar

Boston Celtics-Atlanta Hawks: 129-108

Charlotte Hornets-New York Knicks: 124-126

Brooklyn Nets-Washington Wizards: 125-118

Cleveland Cavaliers-Milwaukee Bucks: 102-114

Philadelphia 76ers-Indiana Pacers: 101-113

Memphis Grizzlies-Miami Heat: 97-100

Denver Nuggets-Oklahoma City Thunder: 109-98

Portland Trail Blazers-Toronto Raptors: 128-122

Sacramento Kings-Golden State Warriors: 125-130

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