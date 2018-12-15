Warriors deplasmanda kazandı

ABD Basketbol Ligi’nde (NBA) son şampiyon Golden State Warriors, deplasmanda Sacramento Kings’i 130-125 yendi.
Son üç dakikasına 123-113 geride girdiği maçta 17-2’lik seri yakalayan Warriors, rakibini 130-125 mağlup etti ve üst üste dördüncü deplasmanda galibiyetini elde etti.
Warriors’ta Stephen Curry 35 sayı, 7 ribaunt, 6 asist, Kevin Durant 33 sayı, 8 ribaunt, 8 asistlik performanslarıyla galibiyete önemli katkıda bulundu.
Ev sahibi ekipte Willie Cauley Stein 22 sayı, 11 ribauntla "double double" yaparken, Bogdan Bogdanovic 12 sayı, 1 ribaunt, 7 asistle mücadeleyi tamamladı.
- Sonuçlar
Boston Celtics-Atlanta Hawks: 129-108
Charlotte Hornets-New York Knicks: 124-126
Brooklyn Nets-Washington Wizards: 125-118
Cleveland Cavaliers-Milwaukee Bucks: 102-114
Philadelphia 76ers-Indiana Pacers: 101-113
Memphis Grizzlies-Miami Heat: 97-100
Denver Nuggets-Oklahoma City Thunder: 109-98
Portland Trail Blazers-Toronto Raptors: 128-122
Sacramento Kings-Golden State Warriors: 125-130
AA