Dünyaca ünlü strateji oyunu Warhammer 40.000, temalı gemiler, komutanlar, kamuflajlar ve daha fazlası ile World of Warships evrenine dahil oluyor. Games Workshop ile yapılan iş birliği kapsamında birçok detayın oyuna dahil olmasıyla birlikte, oyuncular ön sipariş verdikten sonra özel görev bonusunun sahibi olabilecek.

World of Warships ve World of Warships: Legends, uzak geleceğin korkunç karanlığını popüler deniz muharebesine getirecek Games Workshop ile ilk kez eşzamanlı iş birliği yaptığını duyurdu. Hepsi popüler Warhammer 40.000 evreninden gelen gemi kaplamaları, komutanlar, kamuflajlar ve daha fazlası yeni bir güncelleme ile World of Warships’e dahil oluyor.

Warhammer 40.000 evrenindeki en büyük gruplardan ikisi olan Imperium ve Chaos, korkusuz komutanlar tarafından yönetilen, eşsiz ve korkunç gemiler Justinian Lyons XIII ve Soğuk Arthas Rogthar tarafından temsil edilecek.

World of Warships Baş Yapımcısı Philip Molodkovets, “Bazıları kendi saflarımızdan gelen, inanılmaz tutkulu bir takipçi kitlesi toplayan ikonik bir marka ile işbirliği yapmaktan büyük bir heyecan duyuyoruz. Warhammer 40.000'in gotik ve korkunç atmosferi gerçekçi World of Warships evrenine değişik bir hava katacak ve bu da bu işbirliğini daha da ilginç kılıyor” dedi.

World of Warships ön siparişi ile oyuncular avantaj sahibi

Bayrakların ve güncellemelerin dahil olduğu ön sipariş 27 Mayıs 2020 tarihinde oyun dünyasına sunulacak. Ön sipariş paketini satın alan oyuncular daha sonra özel bir görev bonusu alma hakkı kazanacak. Bu oyuncular, Warhammer 40.000 temalı gemiler, komutanlar ve kamuflajlar içeren bir konteyner kazanabilecek. Tam gelişmiş içerik, Haziran ayının ilerleyen günlerinde hem World of Warships (PC) hem de World of Warships Legends'ta satın alınabilecek.

İki oyunun güçlerini birleştirmesi ile oyuncular gemilerde savaşlarını sürdürken farklı bir deneyim yaşayacak. Oyunun bu tür güncellemelerindeki eşya içeriklerini kaçırmak istemeyen koleksiyoncu oyuncular ise ön sipariş vererek ekstra eşyalar elde edebilecek.