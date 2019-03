Günümüz işletim sistemleri için optimize edilen oyunlar ve genişleme paketleri, sizi efsanenin başlangıcına götürecek.

Azeroth’un gözüpek kahramanları, duyduk duymadık demeyin!

Bugün sizlere gerçek zamanlı strateji klasiği Warcraft: Orcs & Humans ve Warcraft II Battle.net Edition’un, Good old Games (GOG.com) üzerinde yayınlandığını duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Platformla gerçekleştirdiğimiz işbirliğinin orijinal Diablo’dan sonraki yeni meyvesi olan bu oyunlar, Warcraft: Orcs & Humans ve Warcraft II Battle.net Edition’ın yanı sıra Tides of Darkness ve Beyond the Dark Portal genişleme paketlerini de içeriyor. Bugünden itibaren oyunseverler, efsaneyi başlatan bu klasikleri ilk kez GOG.com’a özel, dijital ve DRM-free olarak oynayabilecekler.

Warcraft: Orcs & Humans, sizleri Azeroth için yapılan orijinal savaşın geçtiği günlere götürecek. Bu savaşta insanların ya da orkların saflarında yer alacak, düşmanlarınızı alt etmek için var gücünüzle mücadele edeceksiniz. Warcraft II ve genişleme paketi ise bu amansız savaşı sadece denizlere taşımakla kalmayacak aynı zamanda hem Alliance hem de Horde olarak bilinen kuvvetlerin temelini oluşturan elfler, troller, cüceler gibi farklı ırklarla tanışmanızı sağlayacak.

Warcraft: Orcs & Humans’ın GOG.com sürümü, günümüz işletim sistemleriyle uyumlu çalışmak üzere optimize edildi. Benzer şekilde, Warcraft II’yi GOG.com üzerinden satın alanlar oyunun iki farklı versiyonuna sahip olacak. Bu versiyonlardan biri yüksek çözünürlüğü destekliyor ve LAN bağlantıları aracılığıyla çok oyunculu oynanışa olanak tanıyor. Warcraft II’nin klasik versiyonu ise orijinal SVGA grafiklere sahip ve Battle.net’in klasik sürümü üzerinden matchmaking olanağı sunuyor.