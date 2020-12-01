Leo Duarte, Omar Colley'in ardından Fenerbahçe sportif direktörü Emre Belözoğlu'nun ara transfer planları arasında yer alan isimlerden biri de Walter Kannemann. Fenerbahçe taraftarının bir anda radarına giren 29 yaşındaki deneyimli oyuncu, birkaç mevkiide birden forma giyebiliyor. Bu bakımdan Fenerbahçe'de belirmesi muhtemel savunma krizine çare olabilece isimler arasında yer alıyor. Bu içeriğimizde şu sorulara yanıtlar bulabileceksiniz: Walter Kannemann kimdir, kariyeri, kaç yaşında, mevkisi ne? İşte detaylar.

Walter Kannemann'ın kaç yaşında, mevkisi ne?

Walter Kanneman Brezilyalı ekibi Gremio'da forma giyen, 29 yaşında Arjantin vatandaşı savunma oyuncusudur. 1.84 boyundaki Kannemann savunma merkezindeki iki pozisyonda da oynayabiliyor, ayrıca sol bek mevkiinde de görev yapabiliyor. Ülkesi Arjantin'in köklü kulüplerinden San Lorenzo'nun altyapısından yetişmiştir. 5 milyon Euro civarında bir piyasa değeri bulunan Kannemann, 2016'dan bu yana Brezilya Serie A'da Gremio formasıyla ter döküyor. İtalyan asıllı oyuncunun Gremio ile Aralık 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Walter Kannemann, Arjantin Milli Takımı forması ile 6 kez boy göstermiş bir oyuncu.

Kannemann, bu sezon Brezilya Serie A'da 7, Brezilya Kupası'nda 2, Libertadores Kupası'nda da 2 resmi maça çıktı.