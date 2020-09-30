Son dakika haberi...Yeni Malatyaspor, transfer döneminde adı Süper Lig başta olmak üzere bir çok kulüp ile anılan son olarak Fenerbahçe'nin gündemine gelen Lazio'nun 1994 doğumlu stoperi Wallace'ı transfer etti

Geçen sezon kiralık olarak Braga forması giyen Brezilyalı stoper Lazio ile üç sezonda bir İtalya Kupası ve bir İtalya Süper Kupası kazanmıştı. Wallace, Serie A'da 54 maça çıkarken 1 gol attı

Yeni Malatyaspor sosyal medya hesabından transfer duyurulurken şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Wallace Fortuna dos Santos'a hoş geldin diyor,asil formamızla başarılar diliyoruz"