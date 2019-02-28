Miami Heat, American Airlines Arena'da karşı karşıya geldiği Golden State Warriors'u Dwyane Wade'in son saniye üçlüğüyle 126-125 mağlup etti.

Miami ligdeki 27. galibiyetini elde ederken, Warriors ise 18. mağlubiyeti aldı.

Miami'de Goran Dragic 27 sayı, 3 ribaund ve Dwyane 25 sayı, 7 ribaund ile maçı tamamladı.

Warriors'ta ise Klay Thompson 36 sayı, 2 ribaund ve Kevin Durant 29 sayı, 5 sayı ile oynadı.

NBA'de gecenin toplu sonuçları şöyle:

Charlotte Hornets: 113 - Houston Rockets: 118

Atlanta Hawks: 131 - Minnesota Timberwolves: 123

Brooklyn Nets: 116 - Washington Wizards: 125

Miami Heat: 126 - Golden State Warriors: 125

Boston Celtics: 92 - Portland Trail Blazers: 97

Memphis Grizzlies: 107 - Chicago Bulls: 109

San Antonio Spurs: 105 - Detroit Pistons: 93

Dallas Mavericks: 110 - Indiana Pacers: 101

Utah Jazz: 111 - Los Angeles Clippers: 105

Sacramento Kings: 140 - Milwaukee Bucks: 141

Los Angeles Lakers: 125 - New Orleans Pelicans: 119

İHA