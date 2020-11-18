Wade Baldwin: Bu büyük bir galibiyet

Turkish Airlines EuroLeague'in 9. maç döneminde deplasmanda karşılaştığı temsilcimiz Anadolu Efes'i geriden gelerek 74-71 mağlup eden Bayern Münih'te maçın yıldızlarından Wade Baldvin IV, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Önemli bir galibiyet aldıklarını aktaran ABD'li oyun kurucu, "Bu büyük bir galibiyet. Efes olabildiğince zorlu bir rakip. Geçen sezon sadece 4 maç kaybettiler. Larkin ve Micic harika oyuncular. Bugün uzunları da iyi oynadı ancak sonda yaptığımız savunma ve kritik ribauntlar maçı bizim lehimize çevirdi" dedi.

11 asistlik performansını değerlendirmesi istenen Baldwin, "Sadece herkesi bulmak anlamı taşıyor. Zipser, Lucic, Weiler-Babb iyi bir ritimle oynuyorlar ki bu yüzden bu adamları bulmak bugün çok önemliydi. Bu çıkışı sürdürmeliyiz. Sırada Moskova var ve bu yüzden başka bir zorlu karşılaşma bizi bekliyor" ifadelerini kullandı.