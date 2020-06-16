WADA dopingi araştıracak! Uluslararası Halter Federasyonu...

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA), Uluslararası Halter Federasyonu (IWF) hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

WADA’dan yapılan açıklamaya göre, Richard McLaren başkanlığındaki bağımsız komisyon, 4 Haziran’da yayımladığı rapor sonrası 9 Haziran’da da kanıt niteliğinde bilgiler sundu.

2009-2014 yıllarını kapsayan bu bilgilerin analizine başlandığını paylaşan WADA, kuralları ihlal ettiği belirlenen tüm sporcuların adalete teslim edileceği taahhüdünde bulundu.

Alman televizyon kanalı ARD’nin ocak ayında yayınladığı belgesel sonrası harekete geçen WADA’nın görevlendirdiği bağımsız komisyon, hazırladığı raporda, IWF başkanlığını 20 yıl boyunca yürüten Tamas Ajan’ı sorumlu tutmuştu.

Oluşturduğu korku kültürüyle federasyon üzerinde mutlak kontrole sahip olduğu savunulan Macar yöneticinin, yolsuzluk yaptığı, rüşvetle seçim sonuçlarını etkilediği ve sonucu pozitif çıkan doping testi sonuçlarının üstünü örttüğü iddia edilmişti.

IWF’de 1976’dan 2000’e kadar genel sekreter olarak çalışan 81 yaşındaki Ajan, suçlamaları reddetse de 2000 yılından beri yürüttüğü başkanlık görevinden 15 Nisan’da istifa etmişti.