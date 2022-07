Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Başkanı Witold Bańka bu yılki “Barış için Temiz Spor Günü” kampanyasına Türkiye’nin gösterdiği destek nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na bir teşekkür mektubu gönderdi.

WADA’nın küresel düzeyde başlattığı kampanyaya, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destek çağrısı, sosyal medya kanallarında yurdun dört köşesinden çocuklar, gençler, bireyler, sporcular, spor federasyonları, il müdürlükleri, Bakanlığa bağlı yurtlar ve Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu temsilcilerinden destek buldu. Bu sayede gençlerin, sporcuların ve spor çevresinin sporda etik, adalet, dürüstlük ve kurallara uyumu ifade eden “Temiz Spor- Dürüst Oyun” mesajı binlerce kişiye ulaştı.

WADA’nın her yıl 8 Nisan’da düzenlediği ve geleneksel olarak dürüst spora dair farkındalık yaratmak üzerine odaklanmış olan “Barış için Temiz Spor (Dürüst Oyun) Günü” sosyal medya kampanyasına Türkiye’nin katılımı dünya çapında diğer ülkelere kıyasla en üst sırada yer aldı.

Witold Banka, WADA’nın 38 üyeli en yüksek politika yapıcı organı olan Mütevelli Heyetinde Avrupa Konseyi'nin yegane kamu otoritesi temsilcisi olan Bakan Kasapoğlu’na, teşekkür mektubunda şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’nin Barış için Dürüst Oyun Günü kampanyasına katılımının diğer ülkelere kıyasla en üst sırada olduğu şahsıma bildirildiğinde oldukça etkilendim. Yalnızca sosyal medya kanalları aracılığıyla paydaşları şahsen dahil etmekle kalmayıp aynı zamanda Türk sporcuları, spor federasyonlarını ve dopingle mücadele topluluğunun diğer üyelerini kampanyayı desteklemek için harekete geçirdiniz. Sizlerin ve diğerlerinin sayesinde etik, adalet, dürüstlük ve kurallara riayetle aynı anlamı taşıyan “Dürüst Oyun” mesajı dünya genelinde milyonlarca insana ulaştı.

Hepimiz sporu ve sporun beraberinde getirdiği mutluluğu seviyoruz. Spor, ancak yalnızca temiz spor, saf ve güzel olan her şeyi temsil edebilir. WADA’nın dopingsiz spora yönelik küresel işbirlikçi misyonundaki başarısı paydaşlarımızla olan dayanışmaya bağlıdır ve bu nedenle sizinkine benzer gayretleri takdir etmekten her zaman onur duyuyorum. WADA küresel dopingle mücadele sistemini dünya genelindeki sporcuların yararına güçlendirmek maksadıyla dopingle mücadele topluluğuyla ortaklık ve yakın ilişki kurmak için her fırsattan istifade etmektedir ve edecektir.

Bu yılki Barış için Dürüst Oyun Günü kampanyasına gösterdiğiniz adanmışlık nedeniyle bir kez daha teşekkür ederim. Sistemi güçlendirmek ve Dürüst Oyun mesajını dünyanın dört bir yanına yaymak için sizlere bir ortak olarak güvenebileceğimizi biliyorum.”

WADA, 2014'ten bu yana dünya çapında sporcuları, ulusal ve bölgesel dopingle mücadele kuruluşlarını, spor federasyonlarını, hükümetleri, büyük etkinlik organizatörlerini ve diğer tüm dopingle mücadele paydaşlarını Ajansın sosyal medya kampanyasına katılmaya davet ediyor.