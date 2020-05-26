W. Bremen - B. Mönchengladbach maç sonucu: 0 - 0

Bundesliga'da zor günler geçiren Werder Bremen, zirve hattından uzaklaşmak istemeyen Borussia Mönchengladbach ile Weser stadında karşılaştı. Mücadele golsüz berabere sona erdi ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Bu sonuçla evinde yedi maçtır kaybeden Werder Bremen'in serisi son buldu. Ev sahibi takımda sakatlığı bulunan Ömer Toprak dışında Nuri Şahin'de kadroda yer almadı.

Alınan beraberlik ile Borussia Mönchengladbach puanını 53, Werder Bremen ise puanını 22 yaptı.



