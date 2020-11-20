Vural Ak: ‘Burada yarışmak için can atıyorlar’

İntercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, “Sadece bir yıl değil, yıllarca sürecek bir yarışın takvime dahil edilmesi için görüşmelerimiz sürüyor” dedi. İstanbul Park’ta düzenlediği basın toplantısında Ak şunları söyledi: “FIA pistimizin, en iyi pistlere verilen ‘Grade 1’ lisansını 3 yıllığına onayladı. Formula 1 CEO’su ve İcra Kurulu Başkanı Chase Chase Carey, Türkiye ve İstanbul’un Formula 1’e gösterdiği ilgi karşısında şaşkınlık yaşadı. Sadece 3 ay içinde pisti hazır hale getirdik. Açık yarış alanları için tehlike oluşturabilecek ufalanma sorunu nedeniyle asfaltımızı pistin mimarı Herman Tilke’nin desteği ve FIA ile Formula 1 yetkilileri ile görüşerek yeniledik.”