Vücuttaki ödem nasıl atılır? Ödemi geçirmek için yapılacaklar

Ödem, vücuttaki dokuların su tutması olarak bilinir. Vücuttaki dokularda şişkinlik yaratan bir durumdur.

Ödem neden oluşur?

Vücuttaki dokularda ödem, normalde bulunması gereken su oranından çok farklı bir durumdur. Genellikle, zarar verici bir yanı olduğu söylenemez. Fakat bazı sağlık problemlerinin belirtisi olabilir. Kalp, karaciğer ve böbrek hastalıkları dahi; bu sorunlar arasında yer alabilmektedir.

Ödem, çok fazla tuzlu veya mineralli beslenmekle ilişkili de olabilmektedir. Uzun süreli hareketsiz veya aynı pozisyonda durmak da, ödemlere sebep olabilir. Kimi zamanlar, ilaçların da; vücuttaki dokuların su tutmasına neden olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, ödemin neden oluştuğu sorusunun bir tek cevabı yoktur.

Vücuttaki ödem nasıl atılır?

Ödemin atılmasında; ödemin miktarı, kol veya bacak bölgesindeki şişliğin ne kadar olduğu önemli bir faktördür. Şişlik, çok belirgin ise; doktora danışılması gerekmektedir.

Magnezyum minerali, ödem söktürücü mineral olarak; en başta kullanılan temel bileşendir. Doktora danışarak, magnezyum takviye kullanımı da sağlanabilir.

Ödemi geçirmek için yapılacaklar

Sağlıklı bireylerin ödem atabilmelerine yardımcı olacak yöntemler, bazı temel başlıklar hâlinde sıralanabilir.

1). Yeterli ve düzenli egzersiz yapmak

Düzenli şekilde spor yapmak, ödem atmak için birtakım faydalara sahiptir. Çok kısa vadede ödem söktürücü olan en iyi yollardan birisi, düzenli spor yapmaktır. Spor yapmak, terleyerek su atmanıza da yardımcı olur. Fakat bu durum; yaptığınız spor türüne, ortam sıcaklığına veya kıyafetlerinize bağlı şekilde değişebilir.

2). Daha fazla uyumak

Uyku, böbreklerdeki sodyum ile su dengesinin sağlanmasına yardımcı olacaktır. Yeterli uyku, ayrıca; vücuttaki su seviyelerini kontrol etmeye de destek olur ve ödem oluşumunu minimuma indirir. Bu nedenle, her gün; yeterli bir şekilde uyumak gerekmektedir.

3). Stresten uzak durmak

Stres, uzun vadede; genel sağlığa pek çok olumsuz etkide bulunur. Vücut, uzun süre stres altında kaldığında; genellikle kortizol adı verilen hormon seviyelerini yükseltir. Kortizol ise, vücutta su tutulmasına ve de suya bağlı kilolara sebep olur.

Kortizol hormonunun yanında, antidiüretik hormon da (ADH); böbreklerin, suyu vücutta tutmasına sebep olabilmektedir. Vücuttaki ADH ile kortizol hormonlarını dengede tutmak, kısa vadede ödem atmak için faydalı olacaktır.

4). Elektrolit almak

Elektrolitler, magnezyum veya potasyum gibi elektrik yüklü olan minerallerdir. Vücuttaki su dengesinin sağlanmasında, çok önemli bir rol alırlar. Elektrolit değerleri, çok yüksek; yahut çok az olduğunda, vücut su tutmaya başlayabilmektedir.

Elektrolit dengesi, önemlidir. Çok fazla su tüketen biriyseniz, vücudunuzda yeterince elektrolit olmayabilir. Nemli ve sıcak ortamlarda düzenli spor yapıyorsanız, yine elektrolit alımınızı arttırmanız iyi olacaktır.

5). Tuz alımına dikkat etmek

Tuzun, vücuttaki su değerleri üzerine önemli bir rolü vardır. Sodyum seviyeleriniz çok yüksek, yahut az ise; vücut dokularında ödem oluşabilir. Yüksek tuz tüketimi veya işlenmiş gıda alımı, genellikle ödem sebepleri arasındadır. Bu durumlar, özellikle de su alımının yetersiz olması veya egzersiz yapılmaması durumunda ortaya çıkabilmektedir.

6). Yeterli su içmek

Vücuttan su atma amacı ile çelişiyor gibi gözükse de, vücudun su dengesi; ödem atmada önemlidir. Çünkü vücudunuz, daima sağlıklı orandaki su dengesini yakalamaya çalışır. Eğer ki fazla miktarda dehidrasyon yaşanırsa; dehidrasyonu önleyebilmek adına, vücut; tersine su tutma yoluna gidecektir.

Günlük yeterli miktarda su içmek, sindirim faaliyetleri ve böbrekler açısından oldukça önemlidir. Aynı zamanda, yeterli su içmek; çok uzun vadede su tutma durumlarını da, engelleyebilmektedir. Dolayısıyla, ödem durumunda; yanınızda daima yeterli su bulundurmaya çalışın. Bilhassa, sıcak ortamlarda ve spor yaparken aralıklarla su içmelisiniz. Sadece yeterince su aldığınızı düşündüğünüz anda, sudan uzak durmalısınız.