İnsan vücudundaki bazı morluklar ufak tefek çarpmalar sebebiyle oluşabilir. Bu gibi durumların sağlık yönünden ciddi bir problem oluşturmamaktadır. Fakat bazı önemsemediğimiz morlukların altında lösemi, hemofili gibi ciddi hastalıklar yatmaktadır.

Vücuttaki morluklar için hangi bölüme ve doktora gidilir?

İnsan vücudundaki damarlarda dolaşan kan, vücutta oluşan herhangi bir pıhtılaşmayı engelleyen veya kanamayı anında durduran bir sisteme sahiptir. Sağlıklı bir vücuda sahip kişilerde sistem bu şekilde işlemektedir. Fakat vücuttaki kemik iliği, dalak veya damar yapısında bazı sorunlar oluşur ise bu sistemin çalışması da bozulmaktadır.

İnsan vücudunda oluşan morarmaların pek çok sebepleri bulunur. Vücutta sebepsiz yere oluşabilecek morlukların nedenleri aşağıda belirtilmiştir:

- Travmalar

- Yaşlanma

- Uzun süre kullanılan ilaçlar

- Çeşitli hastalıklar

Vücutta morarmalara sebep olacak çeşitli hastalıklar lösemi, Hemofili, Trombosit fonksiyon bozuklukları gibi hastalıklar olabilir. Fakat bu hastalığın tek belirtisi morarmalar değildir. Bunun yanında birçok belirtisinin de oluşması gerekmektedir. Bu sebeple morluklar için bir doktora başvurulduğunda kan testinin yanında birçok test de istenmektedir.

Vücutta oluşan morluklar için gidilecek uzman doktorlar Dahiliye bölümü veya Hematoloji bölümü olabilir. Eğer morarmalar herhangi bir çarpma veya düşme sonucu oluşmuş ise Cildiye bölümüne de gidilmektedir.

Morluklara bakan poliklinikten nasıl randevu alınır?

İnsan vücudunda oluşabilecek morlukların sebeplerine göre gidilecek bölümlerde değişebilir. Bazı morluklar çarpma veya vurma sonucunda oluştuğu için çok büyük bir sağlık sorunu oluşturmaz. Bu gibi durumlarda Cildiye bölümüne gidilmelidir.

Bunlar dışında oluşan sebepsiz morluklar ise ciddiye alınmalıdır. Morlukların altında ciddi bir sağlık problemi yatıyor olabilir. Bunun için ise testlerin yapılması için Hematoloji veya Dahiliye bölümüne gidilebilir.

Hastanelere muayene olmak için mutlaka önceden randevu alınması gerekir. Böylece randevu saati ve günü belirlenerek sıra beklemek zorunda kalmazsınız. Randevu MHRS şifreniz bulunuyor ise internetten alınabilir. Bunun dışında ALO 182 numarasını arayarak da randevu almak mümkündür.