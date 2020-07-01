Vücut geliştirici tozlar spermleri öldürüyor mu?

“Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur” sözünü duymayanımız kalmadı. Günümüzde spor yapmanın vücuda olan iyileştirici, onarıcı, yaşlanmayı geciktirici ve yenilenmeyi artırıcı etkileri pek çok bilimsel çalışma ile kanıtlanmış durumdadır. Spor yapmanın sağlıklı bir yaşam için ön koşul olduğu hemen herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir. Bu nedenle özellikle gençler başta olmak üzere tüm yaş gruplarında ülkemizde ve tüm dünyada milyonlarca insan daha sağlıklı olabilmek için spor yapıyor.

Öte yandan bilinen bir diğer gerçek ise modern insanın estetik kaygılarının her geçen gün arttığıdır. Tüm insanlar yaş aldıkça, doğal yaşlanmanın beraberinde getirdiği görünümü geriye çevirme konusunda istekli gibi gözüküyor. Hiç bir erkek göbekli, kel, alnı kırışık, göz altları şiş ve çökmüş görünümlü bir beden istemiyor. Aynı şekilde hiç bir kadın kilolu, kırışık yüzlü, obez ve hantal bir vücuda sahip olmamak için spora sarılıyor.

Spor özellikle genç yaş grubunda sadece sağlıklı kalmak için yapılmıyor. Gençler arasında çoğu zaman estetik kaygılar, sağlıklı olmanın önüne geçebiliyor. Oldukça sağlıklı pek çok genç erkek daha kaslı bir vücut için adeta birbirleri ile yarışıyorlar. Hiç şüphesiz spor yapan genç erkeklerin vücut geliştirmek ve daha kaslı bir bünyeye sahip olmak için ilk başvurdukları yöntem protein destekleri almak ve yüksek dozda protein tozları kullanmak. Kimi zaman bu gerekçelerini haklı çıkarmak için sağlık argümanları da geliştiriyor ve spor sonrası alınan protein tozlarının yorgunluğu aldığını iddia ediyorlar.

Protein tozları çok sade bir ifade ile peynir suyundan elde edilen proteinlerdir. İçlerine katılan bir takım katkı maddeleri ve tatlandırıcılar ile toz haline getirilerek tüketilmekte ve genç erkekler arasında giderek artan sıklıkta kullanılmaktadır.

Proteinlerin tüm vücudumuz için gerekli bir yapı taşı olduğu ancak aşırı protein alımının tam tersine zarar verdiği çok sayıda klinik bilimsel çalışma ile gösterilmiştir.

Yüksek dozda protein alıyorsanız aşağıdaki hastalıklara davetiye çıkardığınızı çok net olarak bilmeniz gerekiyor:

· Protein alımını bırakıldıktan sonra aşırı yağlanmaya, kilo artışı, damar sertliği ve akabinde yüksek tansiyon ve felç riski

· Şeker hastalığına olan eğilimi artırmak

· Böbrek taşı oluşumu riskini artırmak

· Böbrek yetmezliği gelişme riskini artırmak

· Vücutta çok çeşitli organlarda kanser gelişimine davetiye çıkarmak

Son yıllarda yüksek dozda protein tozu kullanımının, bu zararlı etkilerine bir yenisi daha eklenmiş olabileceği yönünde ciddi bilimsel bildirimler gelmeye başladı. Genç erkeklerde hormonal dengeyi bozarak sperm parametrelerini olumsuz etkilediği ve böylelikle erkek kısırlığına yol açtığı ile ilgili ciddi kuşkular bulunmakta. Üroloji polikliniklerine çocuk sahibi olmak için başvuran erkeklerin alınan öykülerinde protein tozu kullananların sayılarında bir artış olması da bize bu gerçeği net olarak göstermektedir.

Gençsiniz, spor yapıyorsunuz, vücut gelişimi ile ilgileniyorsunuz ve bu amaçla protein tozu ya da yüksek protein içerikli destekleyici ürünler kullanıyorsanız spermlerinizin zarar görebileceğini aklınızdan çıkarmamanız gerekir. Durumun ciddiyetini anlamak açısından bir üroloji uzmanı ile görüşmeniz olası bir kısırlık halinin önceden belirlenmesini ve tedbir alınmasını kolaylaştıracaktır.

Kimi zaman spor salonlarındaki eğitmenlerin de zararsız olduğunu bildirmeleri sizi kendiniz kontrol ettirmekten alıkoymasın. Bilime güvenin, sağlınızı koruyun.