Ducati, geçen ay yaptığı açıklamada 2020 Moto2 şampiyonu Enea Bastianini ve ikincisi Marini'nin gelecek sene daha önceki adı Aprilia olan, Esponsorama takımı adına mücadele edeceklerini duyurmuştu. Marini'nin anlaşması kapsamında VR46 takımı ile yakın birliktelik kuruldu. Bu kapsamda Esponsorama Racing motosikletinde Sky destekli VR46 tasarımı yer alacak. VR46 Moto2 takım patronu Pablo Nieto, Esponsorama takımında üst düzey bir role sahip olacak ve Marini'nin Moto2 ekibinde yer alan bazı isimler onunla MotoGP takımına geçecek.

VR46'nın hem Moto2'de hem de MotoGP'de Marini'nin motosikletinde kullanılacak tasarımları, Perşembe akşamı X-Factor programında tanıtıldı. Bu tasarım, VR46'nın Moto2 ve Moto3'te kullandıklarına oldukça benzer.

Esponsorama takımının 2021 sonrasında MotoGP'de kalması pek olası görülmüyor. VR46'nın Avintia takımının yerini 2021'de alabileceği söylense de bu olmadı. Buna rağmen takımın yeni adıyla Rossi'nin ekibi bir anlaşma yaptı ve 2022'deki kendi yeri öncesinde VR46, Esponsorama ile ilk adımını atmış oldu.