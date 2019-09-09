Çift, Yeda için dün doğum günü partisi verdi. Denizkızı konseptli partide Yeda’nın 4 katlı pastası boyundan büyüktü.

Volkan Demirel geçen hafta futbolu bıraktı. Artık 17 yıldır formasını giydiği Fenerbahçe'nin teknik heyet kadrosunda yer alacak. Volkan'ın 2010'da evlendiği, iki kızının annesi Zeynep Demirel, eşine Instagram'dan destek verdi.

'ÜÇ AYLIK BEBEĞİMİZE KÜFRETTİLER'

Duygularını şöyle paylaştı:

''Yıl 2009. Birlikteliğimizin birinci yılı. O zaman ben Belçika'da yaşıyorum. Hayallerim var. Avrupa'nın ünlü takımları da Volkan'ın peşinde.

'Hadi gel gidelim' diyorum. Çünkü ona burada hakaretler ediyorlar. 'Fenerbahçe'den kopamam' diyor ve ikna ediyor beni bu üç kişilik aşka. Bir insanın üç aylık bebeğine küfür edilmesinden daha ağır ne olabilir ki?

Zamanla kulaklarımı tıkadım. 3 Temmuz sürecinde de Volkan yıkıldı. Bu, aile hayatımıza yansıdı. Ama baktım ki, içimde daha büyük bir aşk olmuş; hem eşime, hem de Fenerbahçe'ye.''