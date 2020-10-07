Volkan Şen, Adana Demir’de devam dedi

Adana Demirspor’un yıldız ismi Volkan Şen’in lisansının çıkarılabilmesi adına 400 bin Euro ödenmesi gerekiyordu. Bu nedenle Güney ekibi transferin son gününe kadar bu ödemeyi yapmak istemedi, ancak oyuncu boşta kalıp hiçbir takıma gidemeyince yönetim duruma el attı. Gece geç saatlerde Volkan’ın vizesi yenilendi. Deneyimli oyuncu bu sezon da Adana Demirspor’da oynamaya devam edecek.