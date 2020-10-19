Volkan Işık, ralli kariyeri boyunca elde ettiği büyük başarılarla Türk motor sporları tarihinin en önemli figürlerinden biri haline gelmiştir. Hem Türkiye'de hem dünya çapında birçok başarıya imza atan Volkan Işık, ralli pilotu olarak çok değerli bir kariyere imza atmıştır. İşte usta pilotun motor sporları kariyeri...

Volkan Işık kimdir?

Ünlü şampiyon Türk rallici Volkan Işık, 11 Eylül 1967'de İstanbul'da doğmuştur.

Volkan Işık, ralli kariyerine ilk olarak 1989 yılında Opel Türkiye takımıyla başlamıştır. O zaman takım Opel Manta'nın sportif versiyonunu kullanıyordu. İlk yarışı olan Ali Sipahi Rallisi'nde 10.oldu. Daha sonra 1990 yılında da bu takımla yarıştı. Sezon sonunda 12 puanla 7.oldu. 1991'de Tofaş Motorsport takımına geçti ve Murat 131'i kullanmaya başladı. Fiat otomobillerine o zaman alıştığı gözleniyordu. 1993'te Renç Koçibey'in ölümü ile kariyerine ara verdi.

Renç Koçibey (1942 - 9 Şubat 1993)

Volkan Işık, 1997 sezonuna tecrübeli bir pilot olarak hazırlandı. Bu sezon zorlu rakiplerine rağmen 28 puan toplayarak 3.oldu. 1998 yılında Team Atakan takımına geçmişti ve Toyota Corolla WRC'yi kullanmaya başladı. Bu sezon 48 puan topladı ve ilk şampiyonluğunu kazandı. 2001'e kadar bu takımda kaldı. 2001'de Fiat Abarth Motorsport Türkiye takımını kurdu ve bu sezon 65 puan toplayarak 3.şampiyonluğunu kazandı. 2002 ve 2003'te de şampiyon oldu.2007'de Avrupa'yı tercih etti ve Grande Punto S2000 ile 2.oldu.Bu sezon ise 3.oldu.

Dünya Ralli Şampiyonasında puan alan ilk ve tek Türk

Volkan Işık, 1999'da Portekiz Rallisi'nde co-pilotu Erkan Bodur ile birlikte tüm rakiplerini geride bırkarak FİA Teams Cup kategorisinde 1.olmayı başardı. Aynı yıl Volkan Işık, Çin Rallisinde genel klasmanda 6. olarak Dünya Ralli Şampiyonasında puan alan ilk ve tek Türk olarak tarihe geçmiştir. Ayrıca Avrupa'da yapılan birçok yarışta birincilikleri vardır.