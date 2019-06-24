Volkan Demirel’in Fenerbahçe’deki durumu belirsizliğini koruyor.

Teknik heyet, yönetime sunduğu raporda Volkan Demirel’in takımda devam etmesi yönünde görüş bildirdi. Ancak yönetim bu konuda biraz daha farklı düşünüyor. Sarı-lacivertliler, tecrübeli file bekçisi ile ilgili olarak acele etmek istemiyor. Hatta başarılı file bekçisi ile yolların ayrılmasına daha sıcak bakıldığı da ifade edildi.

Yönetimin öncelikle takımın acil ihtiyacı olan bölgelere takviyeleri yapıp ardından Volkan konusunda kesin kararını verecek. Sarı-lacivertliler, Ankaragücü’nün kalecisi Altay Bayındır’ı listesine aldı, transfer etmek istiyor.

(Milliyet)