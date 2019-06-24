Volkan Demirel'in kalma oranı yüzde 50

Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Volkan Demirel’in kalmasını teknik heyet isterken, yönetim ise acele karar vermek yerine beklemeyi tercih ediyor. Altay Bayındır’ın transferi gerçekleşirse Volkan’ın kalması zora girecek.

24 Haziran 2019, Pazartesi 09:27
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Volkan Demirel'in kalma oranı yüzde 50

Volkan Demirel’in Fenerbahçe’deki durumu belirsizliğini koruyor.

Teknik heyet, yönetime sunduğu raporda Volkan Demirel’in takımda devam etmesi yönünde görüş bildirdi. Ancak yönetim bu konuda biraz daha farklı düşünüyor. Sarı-lacivertliler, tecrübeli file bekçisi ile ilgili olarak acele etmek istemiyor. Hatta başarılı file bekçisi ile yolların ayrılmasına daha sıcak bakıldığı da ifade edildi.

Yönetimin öncelikle takımın acil ihtiyacı olan bölgelere takviyeleri yapıp ardından Volkan konusunda kesin kararını verecek. Sarı-lacivertliler, Ankaragücü’nün kalecisi Altay Bayındır’ı listesine aldı, transfer etmek istiyor.

(Milliyet)

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