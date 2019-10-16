Volkan Demirel'in görevi belli oldu!

Artık antrenmanlarda futbolculara talimatlar veren Volkan Demirel, Fenerbahçe’nin kirada olan oyuncularının maçlarını izleyip rapor veriyor.

16 Ekim 2019, Çarşamba 08:50
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Volkan Demirel'in görevi belli oldu!

Fenerbahçe’de sezon öncesi yönetimin uzun süren ikna çabalarından sonra, transferin son günü futbolu bırakarak teknik ekipte çalışmayı kabul eden Volkan Demirel, aradan geçen 2.5 aylık sürede yeni işine iyice ısınmış görünüyor.

Artık antrenmanlarda futbolculara talimatlar veren Demirel, Fenerbahçe’nin kirada olan oyuncularının maçlarına gidip hem teknik ekibe hem yönetime bilgi veriyor.

Geçtiğimiz hafta Belçika’ya giderek Westerlo’da oynayan kaleci Berke Özer’i izleyen Demirel, ardından Hollanda’ya geçerek Feyenoord’un alt yapısında çalışan eski takım arkadaşı Dirk Kuyt’la buluştu.

Kaynak: Hürriyet

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