Ersun Yanal'ın ayrılmasının ardından antrenör Volkan Demirel daha fazla ön plana çıkmaya başladı. Volkan, kötü gidişata ‘dur’ demeleri gerektiğini söyleyerek futbolculara mesaj gönderdi. 39 yaşındaki antrenör, “Kötü günler geçiriyoruz. Bu süreçte camiamızı fazlasıyla üzdük. Artık herkes daha fazla sorumluluk alıp, elini taşın altına sokacak. Denizlispor’u yenerek buna başlayacağız. Futboldan başka bir şey düşünmeyip hepimiz işimize odaklanmalıyız” dedi. Volkan Demirel, ligde şampiyonluk yarışının gerisinde kalmalarına rağmen tüm maçlarda Fenerbahçe’ye yakışır bir oyun sergilemeleri gerektiğini sözlerini ekledi.