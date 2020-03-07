Volkan Demirel'den takıma mesaj

Antrenör Volkan Demirel, Denizlispor maçı öncesi takıma mesaj gönderdi: Artık herkes sorumluluk alıp, taşın altına elini sokacak

07 Mart 2020, Cumartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Volkan Demirel'den takıma mesaj

Ersun Yanal'ın ayrılmasının ardından antrenör Volkan Demirel daha fazla ön plana çıkmaya başladı. Volkan, kötü gidişata ‘dur’ demeleri gerektiğini söyleyerek futbolculara mesaj gönderdi. 39 yaşındaki antrenör, “Kötü günler geçiriyoruz. Bu süreçte camiamızı fazlasıyla üzdük. Artık herkes daha fazla sorumluluk alıp, elini taşın altına sokacak. Denizlispor’u yenerek buna başlayacağız. Futboldan başka bir şey düşünmeyip hepimiz işimize odaklanmalıyız” dedi. Volkan Demirel, ligde şampiyonluk yarışının gerisinde kalmalarına rağmen tüm maçlarda Fenerbahçe’ye yakışır bir oyun sergilemeleri gerektiğini sözlerini ekledi.

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