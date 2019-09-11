Yaz transfer döneminde Ankaragücü’nden transfer edilen kaleci Altay Bayındır, Ümit Milli Takımı’nın Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde İngiltere ile oynadığı maçta kalesinde 3 gol birden gördü. Bir diğer file bekçisi Harun Tekin ise geçtiğimiz pazar günü eski takımı Bursaspor ile oynanan hazırlık maçında hatalı bir gol yedi. Bu gelişme sonrasında iki kalecinin de morali bozuldu. Bunun üzerine 17 yıl boyunca Sarı- Lacivertliler’in kalesini koruyan ve kısa süre önce teknik direktör Ersun Yanal’ın teknik ekibine katılan Volkan Demirel, iki oyuncuyu da yalnız bırakmadı.

‘Önemli olan ders çıkarmak’

Altay ve Harun ile dünkü idmandan önce bir araya gelen 37 yaşındaki Demirel, “Kaleciler zaman zaman böyle goller yiyebilir” dedi ve ekledi: “Sizden asla geriye dönüp hatalarınıza bakmanızı istemiyorum. Elbette bu süreçte hatalarınız olacak ama önemli olan onları takılı kalmak yerine ders çıkarmak. Tüm eleştirilere aldırış etmeden iyi çalışmaya devam edin.”