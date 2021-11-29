Volkan Demirel'den bomba açıklama! Fenerbahçe'yi izlerken mutsuz oluyorum
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve Bein Sports yorumcusu Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin Göztepe ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Vitor Pereira hakkında sert eleştiride bulundu.
Fenerbahçe 'nin eski futbolcusu ve Bein Sports yorumcusu Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Vitor Pereira hakkında sert eleştiride bulundu.
Volkan Demirel'in açıklamaları şöyle;
Oyunu domine edemiyor
Fenerbahçe oynadığı oyunu domine edemiyor. Musluktan bazen su gelir bazen gelmez kesik kesik akar ya, Fenerbahçe de öyle. Bazen varlar, bazen tamamen yoklar.
Anlam veremiyorum
İrfan Can Kahveci asist yapmış, iyi de oynamış. Her dakika skora katkı yapabilecek bir oyuncunun 70. dakikada oyundan çıkmasına anlam veremiyorum.
O da İrfan'ı çıkartırdı
Crespo, bence bugün maçın yıldızıydı. İkinci sıraya da İrfan'ı yazabiliriz. Rakibin hocasına sorsak o da İrfan'ı çıkartırdı. Vitor'da öyle yaptı.
İzlerken mutsuz oluyorum
Bu kadroyla buralarda olunmamalı. İlk yarıdaki oyundan sadece Vitor Pereira memnun herhalde. Fenerbahçe'yi izlerken mutsuz oluyorum. Sosa'nın ilk 11'de başladığı maçlarda Fenerbahçe sadece bir kez mağlup olmuş. Geçen sene, Emre ile çalışmaya başladığımızda Sosa'yı oynatmaya başladık ve top daha fazla bizde kaldı. Futbol, futbol oynamayı bilenlerle oynanır.