Fenerbahçe 'nin eski futbolcusu ve Bein Sports yorumcusu Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Vitor Pereira hakkında sert eleştiride bulundu.

Volkan Demirel'in açıklamaları şöyle;

Oyunu domine edemiyor

Fenerbahçe oynadığı oyunu domine edemiyor. Musluktan bazen su gelir bazen gelmez kesik kesik akar ya, Fenerbahçe de öyle. Bazen varlar, bazen tamamen yoklar.

Anlam veremiyorum

İrfan Can Kahveci asist yapmış, iyi de oynamış. Her dakika skora katkı yapabilecek bir oyuncunun 70. dakikada oyundan çıkmasına anlam veremiyorum.

O da İrfan'ı çıkartırdı

Crespo, bence bugün maçın yıldızıydı. İkinci sıraya da İrfan'ı yazabiliriz. Rakibin hocasına sorsak o da İrfan'ı çıkartırdı. Vitor'da öyle yaptı.

İzlerken mutsuz oluyorum

Bu kadroyla buralarda olunmamalı. İlk yarıdaki oyundan sadece Vitor Pereira memnun herhalde. Fenerbahçe'yi izlerken mutsuz oluyorum. Sosa'nın ilk 11'de başladığı maçlarda Fenerbahçe sadece bir kez mağlup olmuş. Geçen sene, Emre ile çalışmaya başladığımızda Sosa'yı oynatmaya başladık ve top daha fazla bizde kaldı. Futbol, futbol oynamayı bilenlerle oynanır.