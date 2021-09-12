Süper Lig 'in 4'üncü haftasında Beşiktaş , Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Karşılaşma siyah-beyazlıların 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. beIN Sports yorumcusu Volkan Demirel, mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Josef de Souza'dan övgüyle bahseden Volkan Demirel şu ifadeleri kullandı:

"Bunu daha önce de söylemiştim. Josef de Souza, bizde oynarken de iyiydi. Ancak Beşiktaş'ta fiziğin yanı sıra teknik olarak da iyi ve çok daha fazla gelişim gösterdi. Bana göre ligin en iyisi."

"ÇOK AVANTAJLI GÖRÜNÜYOR"

"Hem sıkışmış oyunu açabilen hem de geniş alanı oynayabilen bir kadro yapıları var. Türkiye'nin en iyi kadrosuna sahipler, bu da normal. UEFA Şampiyonlar Ligi gibi bir platformda yer alacaklar. Sergen Hoca'ya parantez açmak istiyorum. Oyunculardaki öz güvenin nedeni o. Geçen sene, Türkiye'nin en iyi teknik direktörü olduğunu kanıtladı ve bunu dar bir kadroyla yaptı. Elinde bu kadar alternatifli bir kadroyla da, çok avantajlı görünüyor."