Mukavelesi yenilenmeyen Volkan Demirel’de büyük gün geldi çattı. Bugün saat 00.00’da Türkiye’de transfer dönemi sona erecek. Eğer Fenerbahçe Yönetimi, 38 yaşındaki kaleciyle masaya oturmazsa, Volkan’ın Fenerbahçe dönemi sona erecek. Tecrübeli oyuncu ya jübile kararı alacak ya da kariyerine yurt dışında devam edecek.

TEKNİK KADROYA GİREBİLİR

Tecrübeli futbolcu için bir diğer seçenek ise Ersun Yanal’ın teknik kadrosunun içinde yer almak. Ancak Volkan, bununla ilgili son kararını henüz vermiş değil. (Akşam)



