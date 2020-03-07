Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu hedefi açıkladı!

Ligde artık şanslarının çok azaldığını dile getiren iki “ağabey” sarı-lacivertlilerin kurtuluşunun Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanmak olduğunu söyledi. İkili, buna rağmen ligin, “motivasyon” ve “form tutma” açısından önemli olduğunu ifade etti

Fenerbahçe’de antrenör Volkan Demirel ile kaptan Emre Belözoğlu, futbolcularla bir konuşma yaptı, kendileri açısından en önemli olayın Ziraat Türkiye Kupası olduğunu açıkladı. Gayrıresmi olarak teknik heyeti oluşturan isimler arasında yer alan Demirel ile Belözoğlu, buna rağmen ligi de boşvermeyeceklerini dile getirdi.

Ligde artık üst sıralarda yer alma şanslarının çok az olduğunu kabul eden ikili, Ziraat Türkiye Kupası’nı alarak Avrupa’ya açılmak zorunda olduklarını dile getirdi. Sarı-lacivertlilerin kurtuluşunun kupayı kazanmakta olduğunu söyleyen Demirel ve Belözoğlu, buna rağmen ligde de iyi futbol istedi.

Kupayı alabilmek için takımın form tutması gerektiğini dile getiren ikili, bu nedenle lig maçlarını kazanarak ve oynayarak takımın bu düzeye ulaşabileceğini ifade etti. Ligde gelebilecek başarılı sonuçlar, sarı-lacivertlilerde gelecek açısından motivasyonu ve özgüveni de beraberinde getirecek. Ayrıca kalan maçlarda alınacak başarılı sonuçlar, belki de lig sıralamasıyla Fenerbahçe’nin Avrupa’ya gitmesini sağlayacak. Bu nedenle Demirel ve Belözoğlu işi sağlama almak istiyor.

ÖMER FARUK TAVSİYESİ

Ersun Yanal’ın ayrılığı sonrası ilk karar, gençleştirme ile alakalı oldu. Geleceğin yıldız adaylarından biri olarak lanse edilen Ömer Faruk Beyaz çarşamba gününden bu yana antrenmanlara çıkıyor.

Takımda sakatlıklar sebebiyle birçok isim eksik olduğu için altyapıdan takviye istendi. Bu isimlerden biri de Ömer Faruk Beyaz’dı. 16 yaşındaki orta saha oyuncusuyla özellikle Emre Belözoğlu’nun yakından ilgilendiği ve futbolcunun sezon sonuna kadar A takımla çalışacağı ifade edildi.

Kaynak: Skorer