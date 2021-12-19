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Volkan Demirel: Güzel bir başlangıç oldu

Volkan Demirel yönetiminde ilk maçına çıkan Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 17. hafta karşılaşmasında Göztepe'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Volkan Demirel açıklamalarda bulundu.

19 Aralık 2021, Pazar 18:42 Son Güncelleme:
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Volkan Demirel: Güzel bir başlangıç oldu

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, Göztepe karşısında güzel bir galibiyet aldıklarını ve teknik direktörlük kariyerinde ilk maçında galip gelmenin kendisi adına iyi bir başlangıç olduğunu söyledi.

Spor Toto Süper Lig ’in 17. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Göztepe’yi 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, açıklamalarda bulundu. Volkan Demirel, “Güzel bir galibiyet oldu. Arkadaşlarla 2 gün çalışma fırsatımız oldu. Kendimi iyi ifade ettiğimi düşünüyorum ki pozisyonlardan sonra birlikteliğimizi gösterebildik. Güzel bir başlangıç oldu bizim adımıza, inşallah böyle devam eder“ dedi.

İHA

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