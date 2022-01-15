Volkan Demirel: Geldiğimden bu yana takımdan memnunum

Spor Toto Süper Lig 'in 21'nci haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, sahasında Çaykur Rizespor 'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, konum itibarıyla zor durumda olan Rizespor'la karşılaştıklarını dile getirerek, "Maçtan önce çok saygı duyduğumuzu söylemiştim. Oyuna iyi başlamıştık. Belki golleri atabilseydik daha rahat olabilirdik. İkinci yarıda Rizespor 50 ile 70'inci dakikalar arasında oyunu ele aldı ama sonrasında değişikliklerle baskıyı kırdığımızı düşünüyorum. 2-0'lık güzel bir galibiyet. Geldiğimden bu yana takımdan memnunum. Çok iyi geri dönüşler alıyorum. Fiziksel anlamda antrenmanları biraz daha yoğunlaştırmaya çalışıyoruz ama maç aralıkları fazla olmadığı için biraz daha neşeli şekilde antrenmanları tamamlamaya çalışıyoruz. Koşu mesafelerine baktığımızda takımın fiziksel olarak iyi olduğunu görüyoruz. Milli arada daha da iyi olacaktır" dedi.

"Önemli oyuncularımız eksik"

Futbolda cezalılar, sakatlıklar ve hastalıklar olabildiğini dile getiren Volkan Demirel, "Maça 2 günümüz var en iyi şekilde hazırlanacağız. Önemli oyuncularımız eksik ama eldeki arkadaşlarımızla elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

"Pesic Türkiye'nin en iyi santraforu"

Pesic'in Türkiye'nin en iyi santrforu olduğunu kaydeden Demirel, "İzlediğimi gördüğüm kadarıyla bunu bana kanıtladı ve kendisini tanıdıktan sonra daha çok emin oldum. Takımın önemli isimlerinden. Kendisiyle ilgili hedefim olduğunu söyledim ve bu hedefe doğru ilerliyoruz. Salih de çok iyi karakteri ve takımı için en iyisini yapmaya çalışan bir arkadaşımız, Maçtan önce kendisine gol atacağını söylemiştim, golü de attı ve beni de haklı çakırda. Bütün takımdan memnunum" ifadelerini kullandı.

DHA







