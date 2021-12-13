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Volkan Demirel: Fenerbahçe'de yenilgi konuşulmuyor!

Yayıncı kuruluşta yayımlanan beIN Süper Lig programının yorumcusu olan Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin 3-2'lik Gaziantep FK mağlubiyetini değerlendirdi. Tecrübeli futbol adamı takımdaki coşkusuzluğun altını çizerek, "Maç biteli 5-6 dakika olmadan Fenerbahçe'den iki oyuncu, röportaja geliyorsa içeride demek bu yenilgi konuşulmuyor" dedi.

13 Aralık 2021, Pazartesi 23:28 Son Güncelleme:
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Volkan Demirel: Fenerbahçe'de yenilgi konuşulmuyor!

2002-2019 yılları arasında aralıksız olarak Fenerbahçe forması giyen ve Sarı-Lacivertliler'in kaptanlığını yapan Volkan Demirel sezon başında yayıncı kuruluşun yorumcu kadrosuna katılmıştı. Demirel, beIN Süper Lig programında eski takımı Fenerbahçe'nin, Gaziantep FK'ya 3-2 kaybettiği maçın ardından yorumlarını paylaştı.

Başarılı futbol adamı, mağlubiyetin yanı sıra takımdaki çoşkusuzluğa dikkat çekti. Sarı-Lacivertli futbolcular; Miha Zajc ile Miguel Crespo'nun maçın hemen ardından yayıncı kuruluşa gelip, röportaj vermesine değinen Volkan Demirel, "Maç biteli 5-6 dakika olmadan Fenerbahçe'den iki oyuncu, röportaja geliyorsa içeride demek bu yenilgi konuşulmuyor. Ben yenilip gelsem içeri derim ki, "Kardeşim, nasıl bir maçı kaybettiğimizin farkında mısınız?" diye silkelerim insanları" dedi. 

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