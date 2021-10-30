Volkan Demirel: Fenerbahçe kontra atak oyunu oynamaz

Yayıncı kuruluş beIN Sports'un yorumcularından eski Fenerbahçeli futbolcu Volkan Demirel, Konyaspor - Fenerbahçe mücadelesini değerlendirdi. Demirel yaptığı yorumlarla Vitor Pereira'nın sistemini eleştirdi.

Volkan Demirel'in açıklamaları şu şekilde:

"Sistem, oyuncuları seçer. Bu sistemin oyuncuları, bu oyuncular değil. Oyuncu da sistemi seçer. Ben 10 numara olsam, bu sistemde oynamak istemem. Fenerbahçe takımı, kontra atak oyunu oynamaz. Ben, geçmişten bu yana böyle gördüm."

'Bunun yeri burası değil'

"Fenerbahçe, maçtan önce stadyumda duran top savunması çalıştı. Bunun yeri burası değil. Maçtan önceki son idmanın son bölümüdür. Ben rakibin hocası olsam öne yığılıyorlar arkaya çalışalım, çizgi çalışıyorlar şöyle yapalım derim."

'İkiz kardeşler gibi'

"Pelkas ve Rossi ikiz kardeşler gibi. Birisinin saçı sarı, birisinin siyah. Aynı oyuncular. Birini Pelkas veya Rossi koyuyorsan, diğeri İrfan olur."





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