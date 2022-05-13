Volkan Demirel: 'Fenerbahçe ile rakip olacağım için çok heyecanlıyım'

Uzun yıllar Fenerbahçe forması giyen ve sarı-lacivertli kulübün efsane oyuncuları arasına adını yazdıran Volkan Demirel, Muğla’nın Bodrum ilçesinde ortağı olduğu restoranın sezon açılışına eşi Zeynep Demirel ile katıldı.

“Çok heyecanlıyım”

Açılışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Demirel, Kadıköy’de Fenerbahçe’ye rakip olacağı için çok heyecanlı olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

“Evet, hafta sonu maç için heyecanlıyız. Benim doğduğum büyüdüğüm Fenerbahçeli Volkan olarak, benim Fenerbahçeli Volkan olmama sebebiyet veren bir camiaya karşı ilk defa rakip olacağım. Daha doğrusu ikinci kez rakip olacağım ama kendi büyüdüğüm evimde rakip olacağım. İnşallah hem onlar adına hem de bizim adımıza güzel bir maç olur.”

Önümüzdeki sezon hedef Avrupa kupalarına gitmek

Fatih Karagümrük ile hedeflerini de açıklayan Demirel, “Her zaman söylüyorum, Sayın başkanıma çok teşekkür etmek istiyorum, bu fırsatı bana verdiği için. Bu fırsatı ben de elimden geldiği kadarıyla bana yakışan şekilde, yakışır bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Oyuncularla, oyuncu arkadaşlarımızla çok iyi bir ilişkimiz var. Bu ilişki doğrultusunda da sonuçları almaya başladık. İnşallah ilerleyen günlerde hedeflerimiz var. Bu hedeflerimize belki bu sene biraz daha elimizde olmayan sebepler var ama önümüzdeki sene hedeflediğimiz yerlere doğru ilerleyeceğiz. Çok benimsediğim, çok sevdiğim bir yerdeyim şu an ve burada olmaktan da çok mutluluk duyuyorum. İnşallah uzun vadede başarılı olarak, başarı derken belki bir Avrupa kupası yolunda gidebilme veya Türkiye liginde ilk 3, ilk 4 hedefi koyarak yolumuza ilerleyen günlerde devam etmek istiyorum” diye konuştu.

“3 gün boyunca festival tadında misafirlerimizi ağırlayacağız”

Bodrum’da ortağı olduğu restoran ile ilgili de konuşan Volkan Demirel, “Adnan Baboş’la çok geçmişe dayanan bir ilişkimiz var. Onun da restoran projesi olunca ben de katılmak istedim. Bodrum benim için çok önemli bir yer. Hayatımda çok büyük bir önemi var. İlk buraya geldiğimde 7 yaşında Bodrum’un klasik eski cip modellerinde gezmeyi çok severdim. Onları bilerek buralara geldim. Bodrum’u severek, yaşayarak tanıdım. O yüzden böyle bir proje olunca Babuş’la beraber projenin içinde olmak istedim. Geçen sene açtığımız bir yer, bu sene biraz daha yerimizi kullanışlı hale getirdik. 3 gün boyunca festival tadında misafirlerimizi ağırlayacağız” ifadelerini kullandı.

MUĞLA (İHA)