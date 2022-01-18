Volkan Demirel, Beşiktaş maçında bir ilki yaşadı

Süper Lig 'in 22. haftasında konuk ettiği Beşiktaş 'a 1-0 mağlup olan Fatih Karagümrük'te teknik direktör Volkan Demirel, maçın son anlarında kırmızı kart gördü. Bir hayli istekli olduğu gözlenen Demirel, maçın hakemi Halil Umut Meler'e yaptığı itirazlar nedeniyle 29. ve 90+2. dakikalarda gördüğü sarı kartlarla oyun dışında kaldı.

Teknik direktörlük kariyerinde ilk kez kırmızı kart gören Volkan Demirel, PFDK'dan alacağı cezaya göre bir süre takımını yalnız bırakabilir. En az 1 maç olmayacak olan genç teknik adam, cumartesi günü oynanacak Adana Demirspor maçında takımının başında olamayacak.

Farioli'nin ayrılığı sonrası göreve gelen Volkan Demirel yönetimindeki Fatih Karagümrük, 6 maçta, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Maç öncesi ne dedi?

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, zorlu Beşiktaş mücadelesi öncesinde yaptığı açıklamada yapıcı mesajlar vermişti. Demirel, “Beşiktaş, Türkiye’nin en büyük kulüplerinden biri. Çok saygı duyuyoruz. Çalışmalarımızı yaptık. Güzel bir futbol olacağını düşünüyorum. İnşallah izleyenler keyifli bir maç izler. Eksiklikler önemli ama sahaya 11 kişiyle çıkıyoruz. Yerine oynayacak oyuncular da elinden geleni yapacaklardır. Pesic’in biraz ağrısı vardı, son ana kadar bekledik. Ağrısı olduğunu söyleyince zorlamadık. Kulübede, ihtiyacımız olursa belki kullanabiliriz” ifadelerini kullanmıştı.

Ancak karşılaşmanın başlamasının ardından Demirel, saha kenarında agresif görüntüler sergiledi.



