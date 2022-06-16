Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda 209 delegenin 158’inin oyunu alan Mehmet Büyükekşi, başkan seçildi.

Volkan Can da Büyükekşi'nin yönetiminde yer alıyor. Peki Volkan Can kimdir? Kaç yaşında, ne iş yapıyor?

TFF YÖNETİM KURULU ÜYESİ VOLKAN CAN KİMDİR?

Uzun yıllar profesyonel futbol oynadıktan sonra 27 yaşında Türkiye'nin En Genç Kulüp Başkanı olarak Kırklarelispor Kulüp Başkanlığına seçilen Volkan Can, aralıksız 13 yıldır Kırklarelispor Kulüp Başkanlığı görevine devam ediyor.

Volkan Can, Kırklarelispor'u yönetimiyle birlikte devraldığı 2009 yılında, kulübü Süper Amatör Lig'de ilk sezonda şampiyon yaparak TFF 3. Lig'e, 3. Lig'deki ilk sezonda da şampiyon yaparak TFF 2. Lig'e çıkartma başarısı gösterdi. Trakya ekibi Kırklarelispor, o günden bu yana 2. Lig'de başarı ile mücadele ediyor.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanlığını 2019 yılından itibaren sürdüren Volkan Can, Kırklareli ASKF'de 2017-2021 yılları arası 3 yıl süre ile üst kurul delegesi olarak görev yaptı.

Volkan Can, halen Kırklareli Yeşilay Şubesi'nde ve Kırklareli Madeni Eşya Sanatkarları Odası'nda Başkan Yardımcılığı görevini sürdürüyor.