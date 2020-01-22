Volkan Can: Artık bir adımız var

Nefes kesen bir mücadele sonrası Başakşehir’i kupada safdışı bırakan Kırklareli’nin Başkanı Volkan Can, Lig Radyo’da Ömer Necati Albayrak’ın sorularını yanıtladı. Yeşil- Beyazlılar’ın patronu, Roman havası oynayarak yaşadığı büyük sevinci, “Maç bittiğinde sevincimizi tam olarak yaşayamadık. Çünkü rakibimize de saygı göstermek zorundayız. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir dostluğumuz var. Bu nedenle yanındayken çok sevinç gösteremedik. Ancak sahaya girince doya doya bu zaferi kutladık. Çok mutluyuz” dedi ve ekledi:

‘Kim gelirse gelsin’

“Kulübümüzün yıllık bütçesi 5 milyon TL. Bu her şey içerisinde olan rakam. Kadromuzda 16 oyuncu var, bunların bütçesi ise 3 milyon TL bile değil. Böyle bir başarı elbette paha biçilmez. Artık kim gelirse gelsin önemli değil. Kupaya renk katmaya devam edeceğiz. Bizi hep Kırıkkale ile karıştırıyorlardı. Artık bir adımız var, karıştırmazlar. Oyuncularımı alınlarından öpüyorum.”