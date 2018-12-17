Fenerbahçe'de yıllar sonra idari menajerlik görevine geri dönen Volkan Ballı, Fenerbahçe - Zenit eşleşmesi ile ilgili açıklamalar yaptı. Kura çekimi sonrası TRTSPOR'a telefonla bağlanan Ballı, iddialı ifadeler kullandı. "Zenit ile karşılaştığımızda sahada çok farklı bir Fenerbahçe olacak" iddiasında bulunan Ballı, Rus ekibinden, "Zenit, güçlü ve köklü bir kulüp" diye bahsetti

Ballı eşleşme ile ilgili olarak şunları söyledi: "Bu turlarda neticede tüm rakipler güçlü. Belli bir düzeydeler. Elimizden gelen her şeyi yaparak, turu geçmeye çalışacağız."

Taraftara mesaj

Volkan Ballı, tribünlere de seslenerek, "En büyük destekçimiz taraftarımız olacak. Onların desteğine çok ihtiyacımız var" diye konuştu,

Volkan Ballı, sabah saatlerinde göreve getirilmesi resmen duyurulduktan sonra ise sosyal medyada, "Uzun bir aradan sonra yuvamıza dönmenin tarifsiz mutluluğunu yaşıyorum. Fenerbahçe’mizin başarısı için gecemi gündüzüme katıp çalışacağımı bilmenizi isterim,bunu yaparken de en büyük destekçim içlerinden geldiğim Büyük Fenerbahçe taraftarı olacaktır" açıklaması yapmıştı.







