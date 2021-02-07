A Milli Takım kariyeri de olan Volkan Babacan Türkiye'nin en önemli kalecileri arasında yer almaktadır. Yeteneklerini ve kalitesine oynadığı takım olan Başakşehir'de en iyi şekilde gösteren Volkan Babacan, profesyonel futbol kariyerine hala devam ediyor. Çok küçük yaşlarda futbola başlayarak kısa sürede keşfedilen tecrübeli oyuncu, başarısını hala devam ettiriyor. Tanınan ve bilinen bir isim olması ile beraber son dönemlerde ayrıca en çok takip edilen ve merak edilen oyuncular arasında yer almaktadır.

Volkan Babacan nereli?

Volkan Babacan 11 ağustos 1988 tarihinde Antalya'da doğdu. Aynı şekilde futbol kariyerine de Antalya'da başlayan oyuncu, gençlik dönemini burada geçirdi. Özellikle hem Başakşehir'de hem de A milli takımda gösterdiği başarı ile beraber güçlü kariyerini şu an devam ettiriyor. Özellikle geçen sene Başakşehir ile şampiyonluk yaşadı ve kariyerinde çok önemli bir nokta elde etti. Antalya'da doğarak bu şekilde futbol hayatına başlayan Volkan Babacan daha sonra İstanbul'a gelmek suretiyle profesyonel kariyerine sürdürdü ve sürdürmeye de devam ediyor.

Volkan Babacan kaç yaşında?

11 ağustos 1988 tarihinde doğmuş olan Volkan Babacan şu an 32 yaşındadır. Çok genç yaşta futbola başlayan ve Fenerbahçe 'nin altyapısında bunu gerçekleştiren tecrübeli oyuncu, daha uzun yıllar kaleci olarak profesyonel futbol hayatına devam ettirecek gibi görünüyor. Yıldızı özellikle Başakşehir'de parlayan önemli oyuncu, 31 yaşında olmasına rağmen hala yüksek performansı üzerinden başarısını sürdürmektedir.

Volkan Babacan hangi takımlarda oynadı?

Volkan Babacan futbol kariyerine Fenerbahçe'nin altyapısında başladı. Özellikle 2006-2007 sezonu içerisinde A takımda kaleci sakatlandığı zaman, ikinci kaleci olarak görev üstlendi. 2008-2009 yıllarında ise Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'ndaki maçlarında kalesini korudu. 2010-2011 yıllarında Kayseri'ye transfer olan Volkan Babacan, sezonun bitmesine son 2 ay kala takımdan ayrıldı. Ardından Manisaspor’a transfer oldu ve 2014 yılına kadar burada görev yaptı.

2014-2015 yılında Başakşehir takımına ile imza atarak tam 2 sene boyunca her lig maçında görev yaptı. Bu dönem özellikle kariyerinin en güçlü dönemleri arasında yer alıyor. Gösterdiği başarılı performansı ile beraber 2 sene üst üste Başakşehir Spor Ligi 4. sırada bitirdi. Özellikle 2016 yılında Abdullah Avcı'nın gelmesi ile vazgeçilmez kaleciler arasına girdi. Böylece A milli takımın da yine vazgeçilmez kalecisi oldu. Şu an hala Başakşehir'in formasını terletirken başarılı kariyerini sürdürüyor.

Volkan Babacan'ın maaşı ne kadar?

En çok merak edilen konuları içerisinde Volkan Babacan'ın hangi takımda oynadığı ve ne kadar maaş almış olduğudur. Başakşehir ile 2 yıllık sözleşme imzalamış olan Volkan Babacan, yıllık 650 bin euro maaş almaktadır. 2+1 opsiyonlu şekilde yapılan sözleşme üzerinden uzun yıllar Başakşehir takımının formasını giymeye devam edecek gibi görünüyor. 2 yıl boyunca aynı maaş üzerinden futbol hayatını sürdürecek olan tecrübeli oyuncu, milli takımda da oynamaya devam ediyor.

Volkan Babacan Milli Takım kariyeri

Özellikle Başakşehir takımının başına 2015 yılı itibariyle Abdullah Avcı'nın gelmesi üzerinden, Volkan Babacan çok önemli bir atalım gösterdi. Böylece Başakşehir'in devamlı ilk 11 oyuncusu haline gelen tecrübeli oyuncu, A milli takıma kadar yükseldi. Böylece milli takımın değişilmez oyuncuları arasına giren Volkan Babacan, özellikle Euro 2016 da 3 maçta da milli takımın kalesini korudu ve büyük bir başarı gösterdi. Bu performansını hem Başakşehir takımında hem de A milli takımda sürdürmeye devam eden yetenekli kaleci, bunu daha uzun yıllar gerçekleştirecek gibi görünüyor.